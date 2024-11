India: La strategia elettorale del BJP in Jharkhand si sposta verso la demonizzazione dei musulmani

11 Novembre 2024_ La strategia del Bharatiya Janata Party (BJP) in Jharkhand, che in passato si concentrava sulla divisione tra tribali Sarna e...

11 Novembre 2024_ La strategia del Bharatiya Janata Party (BJP) in Jharkhand, che in passato si concentrava sulla divisione tra tribali Sarna e cristiani, ha subito un cambiamento, con i musulmani ora presentati come il nuovo 'nemico'. Con le elezioni assembleari in avvicinamento, il BJP ha iniziato a diffondere la narrazione di 'infiltrazione bengalese', alimentando sospetti nei confronti dei musulmani, molti dei quali vivono nello stato da generazioni. Questa nuova retorica ha creato tensioni e ha modificato le dinamiche comunitarie, mentre il BJP cerca di riconquistare il sostegno degli elettori tribali. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Le elezioni si svolgeranno in due fasi il 13 e 20 novembre, e il BJP ha già affrontato critiche per la sua campagna divisiva.