India: La violenza contro i musulmani mette alla prova la democrazia indiana

03 Settembre 2024_ Un video di un uomo musulmano aggredito da un gruppo di giovani ha sollevato interrogativi sulla risposta della società indiana di fronte alla violenza contro le minoranze. L'incidente, avvenuto mentre l'uomo visitava sua figlia, ha suscitato preoccupazioni per l'assenza di intervento da parte dei passanti, evidenziando un clima di paura e apatia. Il Primo Ministro ha recentemente dichiarato che le ferrovie indiane devono garantire viaggi confortevoli per tutti, ma la realtà raccontata nel video sembra contraddire queste affermazioni. La fonte di questa notizia è indianexpress.com. Questo episodio è emblematico delle esperienze quotidiane di molti musulmani in India, che si sentono costretti a nascondere la propria identità per evitare conflitti e violenze.