India: L'alleanza INDIA in testa nelle elezioni suppletive

13 Luglio 2024_ Secondo le tendenze sul sito della Commissione Elettorale, i partiti dell'alleanza INDIA hanno vinto quattro seggi e sono in testa in sei, mentre il BJP ha ottenuto un seggio ed è in vantaggio su un altro, con un candidato indipendente in testa su un seggio. Questi risultati sono emersi durante lo spoglio dei voti per le elezioni suppletive tenutesi all'inizio della settimana. La forte performance dell'alleanza INDIA riflette un significativo supporto, mentre il BJP e un candidato indipendente hanno mantenuto la loro posizione in alcune circoscrizioni. I risultati finali devono ancora essere dichiarati, con lo spoglio ancora in corso. Le elezioni suppletive per 13 seggi dell'assemblea si sono tenute mercoledì in vari stati tra cui Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Madhya Pradesh, Bihar e Tamil Nadu. Lo riporta The Asian Age. I partiti dell'alleanza INDIA, tra cui Congress, TMC, AAP e DMK, hanno mostrato una forte performance, evidenziando la natura competitiva del panorama politico attuale.