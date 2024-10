India: L'alleanza NC-Congress trionfa nelle elezioni del Jammu e Kashmir

09 Ottobre 2024_ L'alleanza tra la National Conference (NC) e il Congresso ha ottenuto una maggioranza assoluta nelle elezioni assembleari del Jammu e Kashmir, vincendo 48 seggi. Questo è il primo voto dopo la caduta del governo PDP-BJP nel 2018 e l'abrogazione dell'Articolo 370, che garantiva uno status speciale alla regione. Il Chief Minister del Tamil Nadu, MK Stalin, ha congratulato l'alleanza per la vittoria, sottolineando l'importanza di ripristinare la dignità e la statualità del Jammu e Kashmir. La NC ha conquistato 42 seggi, mentre il Congresso ne ha ottenuti 6, con il BJP che ha vinto 29 seggi e il PDP solo 3. La notizia è riportata da The Free Press Journal. Le elezioni rappresentano un momento significativo per la regione, che ha visto un cambiamento politico sostanziale negli ultimi anni.