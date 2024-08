India: Lamborghini presenta la nuova supercar in arrivo sul mercato indiano

14 Agosto 2024_ Lamborghini, il noto produttore di supercar italiano, svelerà una nuova vettura il 16 agosto, destinata al mercato globale e indiano. Questa nuova supercar, che potrebbe chiamarsi 'Temerario', andrà a sostituire la Lamborghini Huracan e presenterà innovazioni come la tecnologia ibrida. Il design della vettura includerà caratteristiche distintive come fari più sottili e un potente motore V8 twin-turbo da 4 litri, capace di erogare circa 789 CV. La notizia è riportata da poorvanchalmedia.com. Si prevede che la Lamborghini Temerario possa essere lanciata in India entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo, continuando la tradizione di eccellenza del marchio italiano nel settore automobilistico.