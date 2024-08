India: Lamborghini punta su un futuro luminoso nel mercato automobilistico indiano

11 Agosto 2024_ Lamborghini, il prestigioso produttore di auto di lusso italiano, ha grandi aspettative per la crescita del mercato indiano. La...

11 Agosto 2024_ Lamborghini, il prestigioso produttore di auto di lusso italiano, ha grandi aspettative per la crescita del mercato indiano. La compagnia prevede che l'India possa diventare il principale mercato dell'Asia-Pacifico, con l'obiettivo di superare le 150 vendite annuali entro il 2026. Nel 2023, Lamborghini ha venduto 103 veicoli in India, contribuendo a un totale globale di oltre 10.000 unità. Il direttore della regione Asia-Pacifico, Francisco Scardavoni, ha sottolineato che l'India è attualmente il sesto mercato più grande della regione e il quattordicesimo a livello mondiale, con un potenziale di crescita significativo. La notizia è riportata da ibc24.in. Lamborghini continua a investire nel mercato indiano, riconoscendo i segnali positivi per un'espansione futura.