India: Lancio della Subhadra Yojana per l'empowerment femminile

16 Settembre 2024_ Il governo dell'Odisha ha avviato la Subhadra Yojana, un programma destinato a sostenere le donne, con il primo versamento di 5.000 rupie ai beneficiari idonei. Il programma è stato inaugurato dal Primo Ministro Narendra Modi a Bhubaneswar, dove ha anche posto la pietra miliare per progetti di sviluppo per un valore di 3.800 crore di rupie. Oltre 60 lakh di donne si sono già registrate per il programma, che prevede un sostegno annuale di 10.000 rupie per cinque anni. La notizia è stata riportata da The Free Press Journal. La Subhadra Yojana si unisce ad altre iniziative simili in India, mirate a migliorare l'autonomia economica delle donne, come la Ladli Behna Yojana in Madhya Pradesh.