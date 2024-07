India: L'Aprilia RS 457, la supersportiva italiana che conquista il mercato indiano

23 Luglio 2024_ L'Aprilia RS 457 è una delle motociclette più attese sul mercato indiano, rappresentando un'innovativa supersportiva prodotta in India a un prezzo competitivo rispetto a Yamaha e Kawasaki. Questo modello, che unisce design italiano e prestazioni elevate, è stato recentemente testato in condizioni reali, superando le aspettative già elevate emerse in pista. La RS 457 si distingue per il suo aspetto accattivante, con dettagli che esaltano l'artigianato italiano, come il frontale elegante e i fari a LED. La notizia è riportata da bikewale.com, evidenziando come l'Italia continui a influenzare il settore motociclistico globale. L'Aprilia, marchio di punta nel panorama motociclistico, dimostra come l'innovazione e il design possano incontrarsi anche in un contesto produttivo indiano.