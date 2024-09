India: L'Armani/Caffè apre a Mumbai, un'esperienza di lusso all'italiana

11 Settembre 2024_ L'Armani/Caffè ha recentemente aperto le sue porte a Mumbai, all'interno del Jio World Plaza, offrendo un'esperienza culinaria che unisce il lusso alla tradizione gastronomica italiana. Il locale presenta un'atmosfera sofisticata, con interni eleganti e un menù ricco di piatti italiani classici, come la pizza cotta su pietra e il tiramisù. Questa apertura segna un passo importante per il marchio italiano, che mira a fondere moda e gastronomia in un'unica esperienza immersiva. La notizia è stata riportata da harpersbazaar.in. L'Armani/Caffè rappresenta un'evoluzione del concetto di lusso in India, promettendo di ridefinire il modo in cui moda e ristorazione si intrecciano nel Paese.