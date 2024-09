India: L'Armani/Caffè porta il gusto italiano a Mumbai

29 Settembre 2024_ L'Armani/Caffè ha aperto le sue porte a Mumbai, offrendo un'esperienza culinaria di lusso ispirata alla tradizione gastronomica italiana. Situato nel Jio World Plaza, il ristorante presenta un menu che include piatti tipici come pasta, pizza e insalate, con ingredienti freschi importati dall'Italia. L'atmosfera elegante del locale, con interni verde teal e accenti dorati, riflette l'estetica del famoso marchio di moda Giorgio Armani, che condivide lo spazio con il suo negozio. La notizia è stata riportata da mid-day.com, evidenziando come l'Italia continui a influenzare la scena gastronomica indiana. L'Armani/Caffè si propone di diventare un punto di riferimento per i buongustai di Mumbai, promettendo un'esperienza culinaria unica e raffinata.