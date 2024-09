India: Le Ferrovie Indiane testano il primo treno a idrogeno entro il 2025

12 Settembre 2024_ Le Ferrovie Indiane avviano un progetto innovativo per testare il primo treno a idrogeno del paese, con prove sul campo previste per gennaio 2025. Il prototipo del treno alimentato a idrogeno dovrebbe essere completato entro dicembre 2024, con la conversione di alcune locomotive diesel esistenti per utilizzare la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso un trasporto ferroviario più sostenibile e mira a ridurre l'impatto ambientale della rete ferroviaria indiana. La fonte di questa notizia è The Hindu Business Line. L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia per raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2030, allineando l'India alle tendenze globali nel settore ferroviario.