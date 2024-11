India: Le locomotive diesel dell'Indian Railways trovano nuova vita nei mercati africani

07 Novembre 2024_ L'Indian Railways sta intensificando gli sforzi di elettrificazione, ma sta anche ripensando l'uso delle locomotive diesel destinate a diventare obsolete, puntando all'esportazione. RITES, l'ente pubblico ferroviario, ha già ricevuto ordini per locomotive ripristinate da impianti minerari e siderurgici sudafricani, con contratti del valore di ₹35 crore e ₹50 crore. La sfida consiste nella conversione delle locomotive indiane, progettate per una rete a scartamento largo, a uno scartamento più stretto utilizzato in oltre dodici paesi africani, tra cui il Sudafrica. RITES prevede di completare la modifica e ottenere l'approvazione del prototipo nei prossimi mesi, aprendo a un potenziale mercato significativo. La notizia è stata riportata da The Hindu. Questo progetto rappresenta un'importante opportunità per l'industria ferroviaria indiana, contribuendo al rilancio economico delle nazioni africane attraverso il trasporto di minerali.