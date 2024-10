India: Le nuove regole di SEBI influenzano i premi delle opzioni e le strategie di trading

02 Ottobre 2024_ Le recenti modifiche alle regole di trading delle opzioni da parte della Securities and Exchange Board of India (SEBI) stanno avendo un impatto significativo sui premi delle opzioni, sulle dimensioni dei lotti e sulle strategie di trading. Queste nuove normative potrebbero portare a un cambiamento dei volumi di trading verso GIFT City, un centro finanziario situato a Gandhinagar, Gujarat, progettato per attrarre investimenti esteri. Gli operatori di mercato stanno adattando le loro strategie in risposta a queste modifiche, che mirano a rendere il mercato delle opzioni più trasparente e competitivo. La notizia è stata riportata da The Hindu Business Line. GIFT City è un'area economica speciale che offre vantaggi fiscali e regolamentari per le aziende e gli investitori, contribuendo a posizionare l'India come un hub finanziario globale.