India: Leader del BNP chiede a New Delhi di riconsiderare le sue politiche dopo la fuga di Hasina

23 Agosto 2024_ Abdul Moyeen Khan, leader del Bangladesh Nationalist Party (BNP), ha espresso preoccupazione per la permanenza dell'ex primo ministro Sheikh Hasina in India, invitando New Delhi a rivedere le sue politiche. Khan ha dichiarato che i bangladeshi non sono arrabbiati, ma feriti dalla situazione attuale, sottolineando l'importanza di una relazione amichevole tra i due Paesi. Dopo le recenti proteste che hanno portato alla caduta del governo di Hasina, il leader del BNP ha affermato che il suo partito rispetterà la volontà del popolo in caso di elezioni libere e giuste. La notizia è riportata da news18.com. La situazione politica in Bangladesh è in evoluzione, con un governo provvisorio che cerca di stabilizzare il Paese dopo un periodo di grande tumulto.