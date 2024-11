India: L'esercito indiano completa con successo la prima pattuglia a Depsang dopo il ritiro delle truppe cinesi

04 Novembre 2024_ L'esercito indiano ha condotto con successo la sua prima pattuglia nella regione di Depsang, situata nell'est del Ladakh, dopo il completamento del processo di disengagement con l'esercito cinese. Questo evento segue un accordo tra le parti indiana e cinese per il ritiro delle truppe e la ripresa delle pattuglie in Depsang e Demchok. La pattuglia ha avuto luogo in uno dei punti di pattugliamento designati, segnando un passo significativo nella normalizzazione della situazione nella regione. La notizia è stata riportata da The Asian Age. Depsang è una zona strategica al confine tra India e Cina, spesso al centro di tensioni militari tra i due Paesi.