India: L'esercito indiano e cinese scambiano dolci lungo la Linea di Controllo

01 Novembre 2024_ Durante le celebrazioni del Diwali, l'esercito indiano ha condiviso immagini di soldati indiani e cinesi che si scambiano dolci in diverse aree lungo la Linea di Controllo Effettivo (LAC). Questo gesto di cordialità arriva a un giorno di distanza dal completamento del processo di disimpegno tra i due paesi in due punti di confine critici. La stagione festiva è in pieno svolgimento, con cibi dolci e salati che occupano un posto centrale nelle celebrazioni. La notizia è riportata da indianexpress.com. Questo scambio simboleggia un tentativo di mantenere la pace e la cooperazione tra India e Cina, due nazioni che hanno storicamente avuto relazioni tese.