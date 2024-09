India: Lufthansa e Tanya Khanijow svelano i segreti di Milano

27 Settembre 2024_ Lufthansa, in collaborazione con l'influencer indiana Tanya Khanijow, lancia una mini-serie per esplorare Milano oltre i suoi...

27 Settembre 2024_ Lufthansa, in collaborazione con l'influencer indiana Tanya Khanijow, lancia una mini-serie per esplorare Milano oltre i suoi luoghi iconici. La serie, intitolata "Milan Insider", invita i viaggiatori a scoprire gemme nascoste della città, come gallerie d'arte segrete e trattorie accoglienti, offrendo un'esperienza autentica e lussuosa. Il viaggio di Tanya inizia già in volo, con un servizio di alta classe a bordo di un aereo Lufthansa, che rende il tragitto parte dell'avventura. La partnership con Mindshare India e Mindshare Italy arricchisce ulteriormente la narrazione, presentando una Milano che pochi hanno la fortuna di conoscere, come riportato da hindustantimes.com. Lufthansa offre voli giornalieri da città indiane come Delhi e Mumbai, facilitando l'accesso a questa vibrante metropoli italiana.