India: Lufthansa porta l'essenza di Milano in un viaggio multiculturale con Tanya Khanijow

25 Settembre 2024_ Lufthansa ha lanciato una nuova campagna che offre un'esperienza di viaggio unica, portando l'essenza di Milano in India attraverso la travel creator Tanya Khanijow. La serie mostra come la combinazione di lusso e cultura milanese possa essere vissuta attraverso gli occhi di un'influencer indiana, esplorando moda, cibo e tradizioni locali. Questo progetto è frutto di una collaborazione tra Lufthansa, Mindshare India e Mindshare Italy, che unisce influencer di entrambi i Paesi per offrire una prospettiva autentica sulla città. La notizia è stata riportata da socialsamosa.com. La campagna promette di svelare le meraviglie di Milano, rendendo accessibile a un pubblico indiano un'esperienza che va oltre il semplice viaggio, ma che celebra la cultura e lo stile di vita milanese.