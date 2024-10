India: Lufthansa promuove Milano come meta di lusso con Tanya Khanijow

04 Ottobre 2024_ Lufthansa ha lanciato una campagna per promuovere Milano, Italia, come destinazione di lusso, guidata dalla travel creator indiana Tanya Khanijow. La campagna, intitolata ‘Milan Insider’, offre un'esperienza unica per esplorare la moda, l'arte e la gastronomia della città, con l'aiuto di creatori locali italiani. Tanya ha visitato i luoghi iconici di Milano, come il Quadrilatero della Moda, e ha ricevuto consigli su come vivere al meglio l'autenticità milanese. La notizia è riportata da businesstoday.in. Questa iniziativa sottolinea l'importanza di Milano nel panorama della moda mondiale e il suo fascino per i viaggiatori di lusso. Lufthansa, con una partecipazione del 41% in ITA, ex Alitalia, dimostra il suo impegno nel connettere l'India con l'Italia.