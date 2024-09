India: M K Stalin chiede fondi al governo centrale per progetti cruciali in Tamil Nadu

27 Settembre 2024_ Il Chief Minister del Tamil Nadu, M K Stalin, ha incontrato il Primo Ministro Narendra Modi a Nuova Delhi per richiedere la liberazione di fondi pendenti per progetti statali essenziali, tra cui l'istruzione e la fase 2 della Chennai Metro Rail. Durante l'incontro, Stalin ha sollevato preoccupazioni riguardo alla Politica Nazionale dell'Istruzione (NEP) e ha chiesto un intervento per risolvere la questione dei pescatori indiani detenuti in Sri Lanka. Tra le richieste specifiche, vi sono i fondi per il progetto della Chennai Metro Rail e il programma Samagra Shiksha, bloccati a causa di disaccordi su clausole di accordo. La fonte di queste informazioni è The Hindu. Il Tamil Nadu è uno stato del sud dell'India, noto per la sua cultura ricca e la sua economia in crescita, mentre Chennai è la sua capitale e un importante centro commerciale.