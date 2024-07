India: Mamata Banerjee abbandona la riunione del NITI Aayog per presunti favoritismi

27 Luglio 2024_ La Chief Minister del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, ha abbandonato la riunione del NITI Aayog a Nuova Delhi, accusando il governo centrale di averle spento il microfono mentre chiedeva fondi per il suo stato. Banerjee ha dichiarato che le è stato permesso di parlare solo per cinque minuti, mentre altri relatori avevano avuto molto più tempo. Ha sottolineato che questo comportamento non è solo un affronto per il Bengala, ma per tutti i partiti regionali. La riunione, presieduta dal Primo Ministro Modi, ha visto la partecipazione di vari Capi di Stato e Ministri, con alcuni Capi di Stato che hanno boicottato l'incontro, come riportato da Sanmarg. Il NITI Aayog è un organismo del governo indiano che funge da piattaforma per la cooperazione tra il governo centrale e gli stati.