India: Mamata Banerjee chiede giustizia dopo il tragico incidente ferroviario in Jharkhand

30 Luglio 2024_ La Chief Minister del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, ha espresso profondo cordoglio per il deragliamento del treno Howrah-Mumbai avvenuto nella divisione di Chakradharpur, Jharkhand, che ha causato numerosi morti e feriti. Banerjee ha criticato il governo indiano per la sua gestione, sottolineando la frequenza degli incidenti ferroviari e chiedendo misure immediate per prevenire tali tragedie. Ha anche esteso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, esprimendo solidarietà in questo momento difficile. La notizia è riportata da Sanmarg. Questo incidente si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza ferroviaria in India, dove gli incidenti sono purtroppo frequenti.