India: Mamata Banerjee chiede leggi più severe contro gli stupri

22 Agosto 2024_ Mamata Banerjee, Chief Minister del Bengala Occidentale, ha scritto al Primo Ministro indiano per sollecitare l'implementazione di leggi più severe contro gli stupri, evidenziando l'urgenza di garantire giustizia e sicurezza nella società. Nella lettera, ha richiesto che i processi per i colpevoli vengano completati entro 15 giorni tramite tribunali speciali. Abhishek Banerjee, segretario generale del Trinamool Congress, ha anche esortato i governi statali a fare pressione sul governo centrale per leggi anti-stupro più rigorose, citando un aumento allarmante dei casi di violenza sessuale. La lettera di Mamata e il post di Abhishek arrivano in un momento di crescente critica per un recente caso di stupro e omicidio avvenuto presso l'ospedale RG Kar. La fonte di questa notizia è Sanmarg. La situazione attuale in India richiede un'azione legale immediata per affrontare l'epidemia di violenza di genere.