India: Mamata Banerjee promette sostegno ai rifugiati del Bangladesh

21 Luglio 2024_ La Chief Minister del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, ha dichiarato il suo sostegno ai rifugiati del Bangladesh durante un discorso alla 'Shahid Diwas' a Kolkata. Banerjee ha assicurato che il Bengala Occidentale offrirà rifugio ai cittadini del Bangladesh in fuga dalla violenza legata alle questioni di riserva. Ha sottolineato che, sebbene il Bangladesh sia un paese separato, il Bengala Occidentale seguirà le direttive delle Nazioni Unite per accogliere i rifugiati. Banerjee ha anche criticato il governo centrale guidato dal BJP, affermando che non durerà a lungo. Lo riporta Sanmarg. Durante l'evento, Banerjee ha elogiato Akhilesh Yadav, leader del Samajwadi Party, per il suo impegno politico in Uttar Pradesh.