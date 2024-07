India: Manu Bhaker conquista la prima medaglia per l'India alle Olimpiadi di Parigi 2024

28 Luglio 2024_ L'India ha aperto il suo conto medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie alla giovane tiratrice Manu Bhaker, che ha vinto una medaglia di bronzo nella finale del tiro a segno femminile 10 metri. Dopo una delusione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove non era riuscita a qualificarsi per la finale, Bhaker ha dimostrato grande determinazione e talento, diventando la prima donna indiana a vincere una medaglia in questa disciplina olimpica. Con questo risultato, Bhaker si è affermata come una delle promesse dello sport indiano, portando a casa la quinta medaglia per l'India alle Olimpiadi. La notizia è stata riportata da Vartha Bharati. Manu Bhaker, originaria dello stato di Haryana, ha iniziato a tirare a segno in giovane età e ha già collezionato numerosi successi a livello internazionale, inclusi titoli ai Campionati del Mondo e ai Giochi del Commonwealth.