India: Marchi di lusso italiani entrano nel mercato immobiliare indiano

27 Luglio 2024_ Marchi di moda e lusso come Giorgio Armani, Versace e Fendi stanno entrando nel mercato immobiliare indiano, collaborando con sviluppatori locali per rendere gli appartamenti più attraenti e costosi. Questa tendenza riflette la crescente convinzione degli sviluppatori indiani riguardo al valore di tali partnership nel settore residenziale di lusso. Le collaborazioni con marchi prestigiosi non solo elevano il profilo degli immobili, ma attraggono anche una clientela internazionale in cerca di esclusività. La notizia è stata riportata da mytimesnow.com, evidenziando l'interesse crescente per il design e lo stile italiano nel mercato indiano. Queste iniziative potrebbero trasformare il panorama immobiliare in India, portando un tocco di eleganza italiana in nuove residenze di lusso.