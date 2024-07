India: Maserati espande la sua presenza con nuovi showroom e lancia il Grecale elettrico

30 Luglio 2024_ Maserati, il prestigioso marchio automobilistico italiano, annuncia l'apertura di nuovi showroom a Delhi e Bangalore, attualmente operando solo a Mumbai. L'azienda prevede di introdurre la versione elettrica del modello Grecale, un SUV che combina lusso e prestazioni, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3.8 secondi. Il CEO Claverol ha espresso ottimismo riguardo alle prospettive economiche dell'India, sottolineando l'importanza di un accordo di libero scambio che faciliterà l'accesso delle auto italiane nel mercato indiano. La notizia è stata riportata da economictimes.indiatimes.com. Maserati mira a soddisfare la crescente domanda di veicoli di lusso in India, un mercato in espansione per il settore automobilistico.