India: Maserati punta a conquistare il mercato indiano con nuove strategie

24 Ottobre 2024_ Maserati, il prestigioso marchio automobilistico italiano, sta cercando di espandere la sua presenza in India dopo anni di vendite deludenti, con meno di 50 auto vendute nel Paese. La casa automobilistica, di proprietà di Stellantis, prevede di aprire due nuovi concessionari a Delhi e Bengaluru, rispondendo alla crescente domanda di veicoli di lusso in India. Recentemente, Maserati ha introdotto il SUV Grecale, un modello che promette di attrarre i consumatori indiani in cerca di auto di alta gamma. La strategia di Maserati si concentra sull'innovazione e sul design italiano, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più giovane e affluente. La notizia è riportata da forbesindia.com. Con un mercato automobilistico di lusso in rapida crescita, Maserati spera di rafforzare la sua posizione in India, un Paese che rappresenta una grande opportunità per i marchi di alta gamma.