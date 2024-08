India: Maserati punta a una crescita a tre cifre nel mercato indiano

30 Agosto 2024_ Maserati, il prestigioso marchio automobilistico italiano, prevede una crescita a tre cifre in India nei prossimi tre-cinque anni. La compagnia, che ha venduto meno di 50 auto nel paese lo scorso anno, attribuisce questa previsione all'aumento del numero di imprenditori e alla crescente domanda di prodotti di lusso in un'economia in rapida espansione. Maserati sta pianificando di aprire due nuove concessionarie a Delhi e Bengaluru all'inizio del prossimo anno, mentre si concentra sul miglioramento dell'esperienza del cliente piuttosto che solo sulle vendite. La notizia è stata riportata da hindi.business-standard.com. La Maserati, famosa per le sue auto di lusso, continua a cercare di affermarsi in un mercato emergente come quello indiano, dove la domanda di veicoli di alta gamma è in aumento.