India: Massimo Costantini, l'allenatore italiano che guida il tennis da tavolo indiano verso il successo

31 Agosto 2024_ Massimo Costantini, 66 anni, è tornato in India per dirigere la terza stagione del tennis da tavolo indiano, con l'obiettivo di trasformare il paese in una potenza mondiale in questo sport. Originario di Senigallia, Italia, Costantini ha una carriera di successo come allenatore, avendo già guidato squadre in Italia, UAE e USA, e ha vinto il premio ITTF Coach of the Year. La sua esperienza e il suo approccio professionale mirano a migliorare le prestazioni degli atleti indiani, sfruttando le loro abilità uniche, come l'uso di gomme a pimple, per competere a livello internazionale. La notizia è riportata da indianexpress.com. Costantini, che ha anche una carriera da giocatore di successo, è determinato a portare l'India a nuovi traguardi, puntando già alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.