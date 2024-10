India: Medici junior di Kolkata terminano lo sciopero della fame dopo incontro con il Chief Minister

21 Ottobre 2024_ I medici junior di Kolkata hanno annunciato la fine del loro sciopero della fame dopo un incontro di due ore con il Chief Minister del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee. L'incontro, trasmesso in diretta, ha avuto luogo presso il segretariato statale di Nabanna e ha portato a rassicurazioni sulla sicurezza dei medici, che protestavano per il presunto stupro e omicidio di un collega. Nonostante la conclusione dello sciopero, i medici intendono continuare le loro proteste attraverso altri mezzi e hanno annullato uno sciopero medico generale precedentemente annunciato. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. La protesta ha messo in evidenza le problematiche significative nel settore sanitario del Bengala Occidentale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza per i professionisti medici.