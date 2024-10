India: Medici junior in sciopero della fame attendono incontro con il governo del Bengala Occidentale

20 Ottobre 2024_ I medici junior in agitazione hanno annunciato la loro partecipazione a un incontro convocato dal governo del Bengala Occidentale per discutere le loro richieste, sottolineando che l'esito della riunione determinerà se interromperanno il loro sciopero della fame. Il Chief Minister Mamata Banerjee ha esortato i medici a terminare il loro digiuno, affermando che molte delle loro richieste sono state soddisfatte, ma ha rifiutato di rimuovere il segretario della salute statale. Debasish Halder, uno dei medici in protesta, ha dichiarato che non ritireranno lo sciopero prima dell'incontro. La notizia è riportata da Sanmarg. La protesta è stata innescata dal brutale omicidio di una collega presso il RG Kar Medical College and Hospital, un'importante istituzione medica di Kolkata.