India: Mercato azionario in forte crescita durante il Muhurat Trading

02 Novembre 2024_ Il mercato azionario indiano ha registrato un notevole aumento durante il Muhurat Trading, la sessione di trading tradizionale pre-Diwali, con gli indici di riferimento Sensex e Nifty che hanno chiuso in positivo, guadagnando rispettivamente lo 0,42% e lo 0,41%. Questo ha portato a un incremento complessivo della ricchezza degli investitori di ₹3,39 lakh crore. Tutti gli indici settoriali hanno chiuso in territorio positivo, con forti acquisti nei settori automobilistico, delle imprese pubbliche, dei beni di consumo e del petrolio e gas. La sessione ha segnato un inizio positivo per le festività di Diwali, suggerendo un outlook favorevole per il mercato nei prossimi giorni, come riportato da The Hindu Business Line. Il Muhurat Trading è un evento annuale che celebra l'inizio del nuovo anno commerciale secondo il calendario indù, attirando investitori da tutto il paese.