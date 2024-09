India: Mikiamo Limoncello porta il gusto italiano in India

10 Settembre 2024_ Mixology Studio ha collaborato con Nuvola Spirits Private Limited per lanciare il primo Limoncello indiano, Mikiamo Limoncello, celebrando l'eredità e l'artigianato italiani. Questo liquore, che rappresenta una tradizione del Sud Italia, è stato introdotto per la prima volta a Goa nel maggio 2024 e si espanderà a Delhi, Haryana e Karnataka entro ottobre 2024. I limoni utilizzati per Mikiamo Limoncello provengono da coltivazioni del sud Italia, noti per la loro qualità, e il prodotto finale è imbottigliato in India, offrendo un'autentica esperienza italiana. La fonte di questa notizia è fooddrinkinnovations.com. Mikiamo Limoncello si propone come un'aggiunta versatile a qualsiasi collezione di bevande, perfetto per cocktail e dessert, portando un pezzo d'Italia in ogni sorso.