India: Mindshare e Lufthansa celebrano la cultura di Milano con una campagna innovativa

07 Ottobre 2024_ Mindshare ha avviato una collaborazione strategica tra i suoi team in India e Italia, annunciando una sinergia con Lufthansa German Airlines per promuovere la cultura e lo stile di vita di Milano. Questa partnership mira a combinare l'expertise creativa dei due paesi, offrendo un'esperienza di viaggio autentica attraverso storytelling innovativi e collaborazioni con influencer. La creatrice di contenuti indiana Tanya Khanijow, insieme a noti influencer italiani, ha esplorato le gemme culturali e culinarie di Milano, presentando un itinerario che mette in risalto le esperienze locali. La notizia è riportata da indiantelevision.com. Questa iniziativa non solo promuove Milano come una vivace meta turistica, ma sottolinea anche l'importanza della collaborazione internazionale nel settore del turismo.