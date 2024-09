India: Modi accusa i partiti dinastici di aver rovinato il Jammu e Kashmir

15 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che le prossime elezioni assembleari in Jammu e Kashmir (J&K) rappresentano...

15 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che le prossime elezioni assembleari in Jammu e Kashmir (J&K) rappresentano una lotta tra tre partiti dinastici e i giovani della regione. Durante un comizio a Doda, Modi ha accusato i partiti Congress, National Conference e Peoples Democratic Party (PDP) di aver portato il terrorismo e la corruzione a J&K, affermando che solo il BJP può garantire un futuro migliore. Ha sottolineato che il BJP si impegna a restituire i diritti ai Kashmiri Pandit e a promuovere lo sviluppo della regione. La notizia è riportata da The Sunday Free Press Journal. Modi ha anche evidenziato i progressi compiuti negli ultimi anni, promettendo un Jammu e Kashmir libero dal terrorismo e un paradiso per i turisti.