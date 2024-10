India: Modi accusa il Congresso di dividere la società indiana per scopi politici

09 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha lanciato un attacco al Congresso e al suo leader Rahul Gandhi, accusandoli di dividere la società indiana per ottenere vantaggi politici. Modi ha sottolineato che il Congresso si concentra solo sulle caste hindù, ignorando le caste nella comunità musulmana, e ha affermato che questa strategia mira a creare divisioni tra i gruppi religiosi. Il Primo Ministro ha descritto il Congresso come un partito irresponsabile che semina odio per mantenere il proprio bacino elettorale. La notizia è riportata da The Asian Age. Modi ha anche evidenziato che il Congresso, che ha governato l'India per decenni, sta cercando disperatamente di riconquistare il potere, minando i valori tradizionali indiani di unità e armonia.