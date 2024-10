India: Modi accusa il Congresso di essere guidato da un 'gruppo di Naxaliti urbani'

05 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha accusato il Congresso di essere gestito da un "gruppo di Naxaliti urbani" e ha esortato la popolazione a unirsi per sconfiggere l'"agenda pericolosa" del partito. Durante un comizio nel distretto di Washim, Maharashtra, Modi ha anche denunciato il Congresso per aver derubato i poveri e non aver migliorato le loro condizioni per motivi politici egoistici. Ha affermato che l'unità della popolazione potrebbe fermare l'agenda del Congresso di dividere il paese. La notizia è riportata da The Asian Age. I Naxaliti sono un movimento maoista attivo in India, noto per le sue attività di guerriglia e per la lotta contro l'ingiustizia sociale.