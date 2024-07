India: Modi accusa il Congresso di essere un 'parassita' politico

2 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi ha definito il Congresso un 'parassita' che cresce a spese dei suoi alleati minori, durante il suo intervento alla Lok Sabha. Modi ha accusato il Congresso di diffondere menzogne e di creare caos economico, nonostante la sconfitta nelle elezioni Lok Sabha. Ha criticato il comportamento di Rahul Gandhi e ha risposto alle preoccupazioni dell'opposizione riguardo alle fughe di notizie degli esami NEET. Modi ha elogiato il suo partito BJP e l'alleanza NDA per la vittoria elettorale e ha promesso di triplicare gli sforzi nel terzo mandato. The Asian Age riporta che Modi ha anche sottolineato i successi economici e le riforme costituzionali del suo governo. Ha concluso il discorso chiedendo al Presidente della Camera di agire contro la diffusione di menzogne in Parlamento.