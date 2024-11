India: Modi accusa il Congresso di voler dividere le comunità tribali

11 Novembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha lanciato un attacco frontale al Congresso, accusando la sua "famiglia reale" di orchestrare una cospirazione per dividere le comunità tribali e minacciare le riserve per le Caste Programmate (ST), le Caste Sottoprogrammate (SC) e le Altre Categorie Indietro (OBC). Durante i comizi elettorali a Gumla e Chandankiyari, Modi ha descritto il Congresso come un partito in crisi, temendo l'unità delle comunità emarginate. Ha affermato che l'unione di ST, SC e OBC rappresenterebbe una minaccia per la sua esistenza politica, spingendo il Congresso a cercare di spezzare questa solidarietà. La notizia è riportata da Hindust. Le elezioni per l'assemblea del Jharkhand si avvicinano, e la campagna di Modi si concentra sulla mobilitazione delle comunità tribali e delle caste emarginate.