India: Modi affronta il tema del cyber crimine nel suo programma radiofonico 'Mann Ki Baat'

27 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha discusso del cyber crimine durante il suo programma radiofonico 'Mann Ki Baat', sottolineando l'impatto di tali crimini su tutte le fasce della popolazione. Modi ha esortato i cittadini a non rimanere passivi e a prendere misure contro le frodi digitali, definendo i responsabili di tali atti come nemici della società. Ha annunciato la creazione di un National Cyber Coordination Center per coordinare le indagini tra le agenzie e i governi statali. La notizia è stata riportata da Vartha Bharati, evidenziando l'importanza della sicurezza digitale in un'epoca di crescente interconnessione. Modi ha anche elogiato il talento indiano nel settore dell'animazione, sottolineando il crescente riconoscimento globale delle opere indiane.