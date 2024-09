India: Modi annuncia ambiziosi obiettivi per il terzo mandato

23 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato di avere obiettivi molto ambiziosi per il suo terzo mandato, puntando a trasformare l'India in una nazione sviluppata. Durante un discorso a New York, Modi ha sottolineato l'importanza del recente mandato popolare, definendolo senza precedenti negli ultimi 60 anni. Ha anche elogiato il ruolo degli indiani americani come 'ambasciatori del marchio' dell'India, evidenziando il loro contributo allo sviluppo sociale e nazionale. Modi ha affermato che l'India è ora una terra di opportunità, pronta a creare nuove possibilità per il suo popolo. La notizia è riportata da Sanmarg. Modi ha anche menzionato che negli ultimi dieci anni, 25 milioni di persone sono state sollevate dalla povertà, sottolineando il cambiamento di mentalità necessario per raggiungere tali risultati.