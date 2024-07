India: Modi annuncia contributo di un milione di dollari per la conservazione del patrimonio UNESCO

21 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Narendra Modi ha annunciato che l'India contribuirà con un milione di dollari al Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO per sostenere la conservazione del patrimonio nei paesi del Sud del mondo. Durante l'inaugurazione della 46ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale a Bharat Mandapam, New Delhi, Modi ha sottolineato l'impegno dell'India nella preservazione del patrimonio globale. Ha citato esempi di supporto indiano alla conservazione di siti come Angkor Wat in Cambogia, i Templi Cham in Vietnam e la Stupa di Bagan in Myanmar. Modi ha anche annunciato l'avvio di un programma di certificazione in gestione del patrimonio mondiale per giovani professionisti in India. Lo riporta The Asian Age. Il Primo Ministro ha inoltre proposto l'inclusione del sito storico