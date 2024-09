India: Modi annuncia governo a maggioranza in Jammu e Kashmir

28 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che, per la prima volta, il Bharatiya Janata Party (BJP) formerà un governo con piena maggioranza a Jammu e Kashmir dopo le prossime elezioni assembleari. Questa affermazione segna un importante passo per il partito, che ha storicamente affrontato sfide in questa regione. Modi ha sottolineato l'importanza di un governo stabile per lo sviluppo e la sicurezza della regione. Jammu e Kashmir è un territorio conteso tra India e Pakistan, noto per la sua bellezza naturale e la sua complessa situazione politica. La notizia è stata riportata da The Asian Age, evidenziando le ambizioni del BJP in un'area strategicamente significativa per l'India.