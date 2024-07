India: Modi annuncia il ritorno alla normalità in Manipur

3 Luglio 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che lo stato di Manipur sta gradualmente tornando alla normalità dopo recenti episodi di violenza. Modi ha affermato che la maggior parte delle scuole ha riaperto e che sia il governo centrale che quello statale stanno lavorando per ristabilire la pace. Oltre 500 persone sono state arrestate e più di 11.000 denunce sono state registrate dall'inizio delle violenze. Modi ha anche informato che il governo centrale ha inviato due squadre della National Disaster Response Force (NDRF) per affrontare la situazione di alluvione nello stato. Lo riporta Vartha Bharathi. Manipur è uno stato nel nord-est dell'India, noto per la sua diversità etnica e culturale.