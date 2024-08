India: Modi annuncia l'autosufficienza alimentare e l'esportazione di cibo

04 Agosto 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che l'India è diventata autosufficiente nella produzione alimentare e un esportatore netto di cibo. Durante il meeting dei Ministri dell'Agricoltura del G20, Modi ha sottolineato come il paese stia lavorando per fornire soluzioni alla sicurezza alimentare globale. Ha evidenziato il cambiamento rispetto al passato, quando la sicurezza alimentare era una preoccupazione per l'India. La notizia è stata riportata da The Sunday Free Press Journal. Modi ha anche enfatizzato l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare le sfide alimentari globali.