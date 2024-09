India: Modi attacca l'alleanza JMM-Congress-RJD per l'infiltrazione illegale

15 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha lanciato un duro attacco contro l'alleanza JMM, Congress e RJD, accusandoli di favorire l'infiltrazione di migranti bangladesi e rohingya per motivi politici. Durante un comizio a Jamshedpur, Modi ha denunciato la mancanza di riconoscimento del problema da parte del governo JMM, nonostante un ordine del tribunale per un'indagine indipendente. Ha affermato che l'immigrazione illegale sta alterando la demografia delle regioni Santhal Parganas e Kolhan, promettendo azioni contro la corruzione. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Modi ha anche sottolineato gli sforzi del governo centrale per sostenere le comunità tribali e ha promesso di realizzare i sogni di sviluppo per Jharkhand.