India: Modi avverte il Pakistan in occasione del Kargil Vijay Diwas

27 Luglio 2024_ In occasione del 25° anniversario della vittoria indiana nel conflitto di Kargil, il Primo Ministro Narendra Modi ha lanciato un avvertimento a Islamabad, affermando che l'India schiaccerà ogni tentativo di terrorismo. Durante una cerimonia al memoriale di Kargil a Dras, Modi ha sottolineato che il Pakistan non ha imparato nulla dal passato e ha sempre affrontato la sconfitta. Ha reso omaggio ai soldati caduti e ha affermato che la vittoria del 1999 rappresenta un esempio di verità e forza. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. Modi ha anche evidenziato i progressi in Ladakh e Jammu e Kashmir, promettendo un futuro di pace e prosperità per la regione.