18 Settembre 2024_ Nei primi 100 giorni del suo terzo mandato, il Primo Ministro Narendra Modi ha avviato riforme significative per rafforzare la classe media indiana, investendo 15 lakh crore di rupie in iniziative strategiche. Queste riforme mirano a ridurre la povertà e a promuovere la crescita economica, con oltre 25 crore di indiani che sono usciti dalla povertà negli ultimi dieci anni. Il governo ha introdotto misure fiscali favorevoli e programmi di sostegno per l'abitazione e la salute, evidenziando l'impegno verso il benessere della classe media. La fonte di queste informazioni è Vartha Bharati. Queste iniziative sono parte della visione del governo per un'India sviluppata entro il 2047, nota come Viksit Bharat.