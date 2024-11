India: Modi celebra Diwali con le forze armate al confine indo-pakistano

31 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha celebrato Diwali con i soldati schierati al confine indo-pakistano a Kachchh, in Gujarat....

31 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha celebrato Diwali con i soldati schierati al confine indo-pakistano a Kachchh, in Gujarat. Durante la visita, Modi ha elogiato il coraggio dei militari, affermando che grazie alla loro vigilanza nessuno ha il coraggio di minacciare la regione. Inoltre, ha sottolineato l'importanza della sicurezza nazionale, invitando i cittadini a riconoscere e combattere le forze divisive. La notizia è stata riportata da news18.com. Kachchh è una regione del Gujarat, nota per la sua posizione strategica e per la presenza di forze armate che proteggono il confine con il Pakistan.